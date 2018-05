Banken weer online na DDoS-aanvallen

Eindhoven krijgt Design Thinking Center op de High Tech Campus

26 mei EINDHOVEN - In het najaar komt technologiebedrijf NextView naar de High Tech Campus in Eindhoven. In gebouw 27 komen niet alleen de kantoorfuncties van NextView, er komt ook een Design Thinking Center. Dichtbij klanten als Philips en dichtbij Eindhoven Airport zodat ook internationale klanten er makkelijk gebruik van kunnen maken.