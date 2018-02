Bankieren weer iets duurder, ING spant de kroon

Het is een van de grootste ergernissen van consumenten: de jaarlijkse kostenstijging van betaalpakketten. Bij de Consumentenbond komen er met enige regelmatig klachten over binnen. ,,Het betaalpakket wordt almaar duurder, terwijl de consumenten steeds meer zelf moeten doen", luidt de belangrijkste klacht.

In een reactie zegt ING de tarieven te hebben gewijzigd vanwege de stijgende kosten van traditionele betaalmiddelen als de overschrijvingskaarten en papieren acceptgiro’s én de investeringen die de bank doet in digitalisering. ,,We begrijpen dat tariefsverhogingen niet leuk zijn voor onze klanten. Daarom streven we naar een goede balans tussen zo scherp mogelijke betaaltarieven en een innovatieve, digitale dienstverlening", reageert een zegsvrouw van de bank.