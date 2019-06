Bankmedewerker liegt over diploma’s en krijgt negen maanden beroepsverbod

De medewerker deed voorkomen alsof hij de examens had gehaald, maar dat bleek helemaal niet het geval. Bij welke bank dit speelde en wat de functie van de bankmedewerker was, is niet bekend. Wel blijkt uit de vandaag gepubliceerde uitspraak van de Tuchtcommissie Banken dat de man niet meer werkzaam is voor de financiële instelling waar hij sinds 1994 werkzaam was.

Aanleiding voor het ontslag was leugens over diploma's. Volgens het vonnis had de medewerker voor de uitoefening van zijn werk twee diploma's nodig: Vermogen en Consumptief Krediet. De examens had hij al in 2016 moeten halen, maar dat was hem niet gelukt. Dat leverde hem al een officiële berisping op. Met betrekking tot één diploma (Vermogen) had hij zijn leidinggevende proberen wijs te maken dat hij wel degelijk geslaagd was. Daartoe vervalste hij een e-mail waaruit moest blijken dat hij dat diploma wel degelijk in zijn bezit had.

Later moest de bankier bekennen dat hij de mail vervalst had, waarop ontslag op staande voet volgde. Later werd dit omgezet in een ontslag met wederzijdse instemming. Of het beroepsverbod gevolgen heeft voor zijn huidige baan is niet bekend. De man verklaarde tegenover de tuchtcommissie dat hij door lichamelijke en psychische klachten niet in staat was zijn examens te halen.