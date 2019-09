Bankpresident Draghi geeft Tweede Kamer draai om de oren

De Tweede Kamer stuurde eerder deze week een brief naar de ECB om te klagen over de gevolgen van de negatieve rente voor Nederlandse spaarders en pensioenen. Die laatste dreigen massaal gekort te worden als gevolg van de ultralage rente.



De negatieve rente is het directe gevolg van het beleid van de ECB. Zelf heeft de centrale bank de depositorente, de rente die banken betalen voor geld dat ze bij de ECB stallen, verlaagd van min 0,4 naar min 0,5 procent. Door massaal staatsleningen op te kopen is ook de rente op Nederlandse en Duitse staatsleningen negatief.



Repliek

Draghi diende zonder zijn critici bij naam te noemen de Tweede Kamer van repliek. Volgens de bankpresident heeft de negatieve rente de economie in de eurozone aangejaagd. ,,We zijn het hier eens dat het beste voor de groei is als landen met een lage staatsschuld de economie gaan stimuleren door meer uit te geven‘’, zei Draghi. Daarmee doelt hij op onder andere Nederland en Duitsland. ,,Die fiscale stimulering had het beleid van de ECB overbodig gemaakt. Maar tot nu toe is bijna alle groei in de eurozone gekomen door onze monetaire politiek.‘’

Draghi, die eind volgende maand vertrekt als bankpresident maakte duidelijk dat de rente nog lang laag zal blijven. De ECB gaat door met het opkopen van staatsleningen, een programma dat begin van dit jaar was stilgelegd. En ze gaan er nu mee door tot de inflatie dichtbij de twee procent ligt. De Italiaan wordt opgevolgd door Christine Lagarde, de huidige president van het IMF.

Rente

Ook de rente is opnieuw verlaagd. Dat was voor het eerst sinds 2016. Zo hoopt de bankpresident de economische groei verder aan te jagen en daarmee de inflatie aan te wakkeren.



Op de financiële markten vielen de woorden van Draghi goed. Het pakket was robuuster dan verwacht . Direct na het bekend worden van de maatregelen gingen aandelenbeurzen in Europa omhoog. De rente daalde juist.