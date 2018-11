Batterijenfabrikant Durapower uit Singapore zoekt expansie vanuit Helmond

Durapower Technology Group begint met 'een handjevol' medewerkers voor onderzoek en ontwikkeling op de Helmondse campus. Het is voor het bedrijf een 'vooruitgeschoven post' voor Europa, omschrijft campus-directeur Boon.

Durapower produceert nu lithium-ion batterijen voor elektrisch vervoer en energieopslag in China. Het levert onder meer aan VDL; de batterijen van het Singaporese concern zorgen voor de stroom in de 43 elektrische bussen die het Eindhovense concern bouwde voor de regionale busvervoerder Hermes.

De stap naar de Helmondse campus is ingegeven door de ambitie van Durapower om 'ook andere partijen te bedienen', stelt Boon. Durapower heeft naar eigen zeggen batterijsystemen geleverd voor duizenden hybride en volledig elektrische auto's in meer dan twintig steden in China. Ook is het actief met batterijen voor elektrische auto's in Japan en met snellaadapparatuur in Singapore. Het tien jaar jonge bedrijf is onderdeel van New Resources Technology.

Grote vraag is of Durapower in Europa een fabriek voor de productie van de batterijen wil opzetten. Zelf noemt het zijn aanwezigheid op de Helmondse campus 'een mooie kans om onze positie op de wereldwijde markt voor groene energieoplossingen te verstevigen'. Boon stelt niet te weten of de plannen zo ver strekken dat een batterijenfabriek in de regio wordt gevestigd. ,,Maar het zou fantastisch zijn als Durapower op termijn hier batterijen kan produceren."

VDL ontvouwde eerder een strategie om stap voor stap zelf batterijen voor zijn elektrische bussen en vrachtwagens te gaan maken. Mogelijk gaat het dat doen in samenwerking met de Singaporese fabrikant. ,,Durapower is één van onze leveranciers voor batterijen voor onze elektrische bussen. We zijn met Durapower in gesprek of we onze onderlinge relatie kunnen versterken. Mogelijk tot en met het lokaal produceren en assembleren van batterijpakketten voor bussen", stelt een woordvoerder van VDL.