Beckers komt met vegetarische snacks, mogelijk ook uit Deurne

Beckers is tegenwoordig onderdeel van de Izico Food Group in Breda, met verschillende fabrieken in Nederland en België. In Deurne is de frikandellenfabriek al jaren geleden gesloten. De Beckers-frikandellen worden geproduceerd in het Vlaamse Bocholt. Een ander bedrijf in Deurne is onder de naam Izico Deurne actief met de productie van worstenbroodjes en kaassoufflés.