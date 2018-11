Bedrijf sleept miljoenenorder binnen voor klus op luchthaven Parijs

Omzet van Kulicke & Soffa in een dip, vertrouwen in groei blijft

11:52 EINDHOVEN - Het in Singapore gevestigde Kulicke & Soffa (K&S) zag in het afgelopen kwartaal (tot 1 oktober) een flink lagere omzet van 185 miljoen dollar, tegen 216 miljoen in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Toch is topman Fusen Chen van het bedrijf, met daarin de voormalige Philips-divisie Assembléon en het Sioux-bedrijf Liteq, optimistisch. Hij heeft er alle vertrouwen in dat de groei in omzet van het bedrijf doorzet. Die is ook al zichtbaar in de jaarcijfers, het boekjaar eindigde op 1 oktober. De omzet was 889 miljoen dollar, tegen 809 miljoen in 2017. De netto winst liep wel flink terug naar 57 miljoen dollar, van 126 miljoen een jaar eerder.