Bedrijf van Peter Kuppens uit Oirschot in problemen door coronavirus: ‘Ik vind het doodeng’

Dagelijks houden ze de app van de Chinese overheid nauwlettend in de gaten: hoe ontwikkelt het coronavirus zich. Dat is immers een belangrijke indicator voor het voortbestaan van hun bedrijf Maxxelli. Dat helpt expats voor bedrijven als Philips en ASML om zich te vestigen in Chinese steden. ,,Ik vind het doodeng", zegt Peter Kuppens (50) uit Oirschot. ,,De onzekerheid is groot en ik ben bang voor wat de toekomst brengt.” Zijn achtjarige zoontje is in Chengdu bij zijn ex-partner. Neef Ronnie Kuppens (32) uit Eindhoven, mede-aandeelhouder van Maxxelli, kwam zondag met zijn gezin halsoverkop terug naar Eindhoven.