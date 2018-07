Bedrijf wegwijs maken op Strijp-S

Laura Conradi vestigde zich in 2012 onder de naam Conradi Concepts als zelfstandig consultant op Strijp-S. Haar specialiteit: hospitality management, ofwel, hoe kun je als bedrijf je gastvrijheid inzetten om je positief te onderscheiden.

Nog in datzelfde jaar kreeg ze van Park Strijp Beheer (een samenwerking tussen VolkerWessels en gemeente Eindhoven) de opdracht om de mogelijkheden voor de hospitalitybranche ter plekke in kaart te brengen. Conradi: "Strijp-S was toen al flink in ontwikkeling als centrum voor creatief ondernemerschap, maar de conclusie uit het onderzoek was dat er weinig verband tussen alle initiatieven was. Voor de consument is dat vaak niet erg: die vindt zijn weg wel en beleeft er plezier aan om dingen te ontdekken. Voor de zakelijke bezoeker ligt dat anders. Die wil van te voren weten waar hij moet zijn, wat hij kan verwachten, waar hij zijn auto kan parkeren en eventueel een vergadering kan houden. Er was behoefte aan een aanspreekpunt."

Netwerk

Toen er niets met haar rapport gebeurde, zag Conradi kansen voor zichzelf. In 2016 begon ze met MeetStrijp dat evenementen ontwikkelt om Strijp-S onder de aandacht te brengen. Conradi: "Wij brengen vraag en aanbod samen. We denken mee met de klant en zetten ons netwerk in. We zijn vrij in denken en doen. Dat levert mooie ideeën en verbindingen op. Voor elke vraag een creatief en verrassend antwoord in de vorm van een onvergetelijk moment voor onze opdrachtgevers. Wat we leveren is maatwerk, iedere klant is anders."

De opdrachten stromen binnen: van de gemeente Amsterdam die inspiratie zoekt voor een groot ontwikkelingsproject à la Strijp-S tot het kadaster dat wil weten of er op Strijp-S potentiële partners zijn op gebied van databeheer. Conradi en haar team brengen verschillende partijen bij elkaar en zorgen ervoor dat de bijeenkomsten vlekkeloos verlopen. "Na de zomer van 2017 ging het hard. De crisis is voorbij en er is ruimte voor nieuwe projecten. MeetStrijp heeft nu drie medewerkers. Binnenkort komt er een vierde bij."

Overlap

Tot voor kort waren Conradi Concepts en MeetStrijp twee afzonderlijke bedrijven, maar er was veel overlap. Naast de evenementen en inspiratietours op en omtrent Strijp, worden er nu ook tours naar andere steden georganiseerd, zoals onlangs een verkenning van de Openbare Bibliotheek Eindhoven bij haar collega's in Gent. Conradi: "De knowhow van MeetStrijp werkt verrijkend voor Conradi Concepts en omgekeerd, maar het werd steeds moeilijker om uit te leggen waarom het twee verschillende bedrijven zijn. Daarom heb ik besloten ze samen te voegen."