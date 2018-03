Bedrijf wil af van werknemer: ‘hij rookt te veel’

Ronald Hello eiste gisteren in kort geding bij de kantonrechter 13.881 euro van zijn baas, BetterBe BV. Het grootste deel is achterstallig salaris. Sinds 15 november 2017 is Hello ziek en krijgt hij maar 70 procent loon betaald in plaats van de gebruikelijke 100 procent, stelt Hello.

Dat de bonusregeling van 1.000 euro per maand in oktober is stopgezet zint hem ook niet. Dat is een sanctie omdat hij niet akkoord is gegaan met de teruggang van het aantal werkuren per week, van 40 naar 32, vindt Hello.

Dramatische daling

Op de zitting schetst advocaat A. Hurenkamp van BetterBe een negatief beeld van de security & compliance officer. Hij neemt steeds vaker rookpauzes, waardoor hij niet meer in staat is tot normaal functioneren, stelt de advocaat. „Een dramatische daling in het presteren.'' Sinds zijn afwezigheid is er 'opluchting op de werkvloer'. Hello drukte 'een negatief stempel op de werksfeer', meldt Hurenkamp. Dat Hello niet meer met BetterBe wil praten is ze ook een doorn in het oog. ,,Hij gooide de deur dicht.''