Bedrijven doen te weinig tegen corruptie

Topman KLM verdedigt band met Air France

13 mei Het opsplitsen van Air France en KLM is ,,ondenkbaar''. Dat heeft KLM-topman Pieter Elbers gezegd in het tv-programma Buitenhof. Voor het oog van de camera verdedigde hij de samenwerking van de Nederlandse luchtvaarttrots met Air France, maar kwam tegelijk ook met scherpe opmerkingen richting het stakende personeel in Frankrijk.