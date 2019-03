Bedrijven melden zich bij TU/e voor verbeterde katalysator voor auto

De nieuwe Eindhovense methode om katalysatoren te produceren heeft niet alleen het voordeel dat deze beter werken, maar ook dat er minder van de metaal platina voor nodig is. Hensen en zijn team van onderzoekers van de TU/e hebben het nieuwe materiaal in samenwerking met de Washington State University ontwikkeld en gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Nature Communications.

Op temperatuur

Katalysatoren die momenteel gebruikt worden werken pas goed als de benzine- of dieselmotor helemaal op temperatuur is. Omdat auto's door verbeterde technologie zuiniger worden, is de gemiddelde temperatuur van het uitlaatgas lager, waardoor katalysatoren juist in moderne auto's slechter werken. De onderzoekers hebben nu een materiaal ontwikkeld waarmee deze al onder de honderd graden vrijwel alle vervuilende koolmonoxide eruit halen.

Hensen is voorzichtig optimistisch over de snelheid waarmee de nieuwe vinding in de praktijk kan worden gebruikt. „Katalysatorproducenten zien de urgentie en volgen ons onderzoek nauwgezet. Er hebben al een paar partijen interesse getoond om met ons hier verder aan te werken.” Dat is ook te danken aan een revolutionair meetinstrument waarmee Hensen werkt.

Ceria met platina