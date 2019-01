Bedrijven mijden Rotterdam om klimaat, miljarden naar Antwerpen

Al zo’n twee miljard euro aan recent aangekondigde investeringen in de chemie gaat naar België in plaats van naar Rotterdam, heeft de Havenvereniging Rotterdam becijferd. En dat verlies wordt binnenkort nog groter.



Zo maakte het Oostenrijkse Borealis afgelopen oktober bekend 1 miljard euro te steken in een nieuwe Antwerpse fabriek. Daar moeten onder meer plastics voor de auto-industrie worden gemaakt. Covestro, de voormalige chemietak van Bayer, bouwt er ook een fabriek, voor 300 miljoen euro.



Ook Inovyn, Kaneka en Nippon Shokubai investeren honderden miljoenen in de Antwerpse haven. Als klap op de vuurpijl kiest het Britse Ineos waarschijnlijk voor Antwerpen in plaats van voor de Tweede Maasvlakte. De nieuwe fabriek gaat 2,7 miljard euro kosten.



De Havenvereniging Rotterdam noemt de klimaateisen een belangrijke factor waarom meer bedrijven voor België kiezen. Waar de EU de CO2-uitstoot in 2030 met 40 procent wil beperken, gaat het Nederlandse kabinet voor 49 procent. ,,Het is onduidelijk hoe Nederland dat doel wil halen’’, zegt Robert Tieman, secretaris van de Havenvereniging en werkzaam bij chemiegigant LyondellBasell. ,,Bedrijven willen weten waar ze aan toe zijn. Die onzekerheid hebben ze in België niet.’’