BedrijvenMeeloopDag: Dagje meelopen in het bedrijf

Bedrijven kampen met een tekort aan technische mensen. De voorspelling is dat de komende jaren in Nederland 120.000 technische vacatures ontstaan. Op alle niveau's.

Daar wordt van alles aan gedaan. Technische studies worden gepromoot en er zijn talloze partijen die techneuten uit het buitenland halen. "Maar belangrijker is dat je de talenten waarover je kunt beschikken ook zo efficiënt mogelijk inzet", stelt Koen van Steensel van de BedrijvenMeeloopDag. "Want in de praktijk blijkt dat een groot aantal technische mensen binnen twee tot drie jaar hun eerste werkgever weer verlaat omdat ze niet op de juiste plaats zijn geland."

Om dat te voorkomen en studenten inzicht te geven in de dagelijkse praktijk van een bedrijf, de bedrijfscultuur en specifiek inhoud van banen die aansluiten op hun opleidingen, lanceerde de Eindhovenaar een jaar geleden het platform www.bedrijvenmeeloopdag.nl. Hierop kunnen techniekstudenten zich aanmelden om een dag mee te lopen in een bedrijf. Bedrijven kunnen op hun beurt op de website aangeven welke opleidingen ze willen ontvangen en welke functies ze daarvoor openstellen.

Interesses

"Studenten kunnen op de website de bedrijven en functies vinden die aansluiten bij hun opleiding en daarbij keuzes maken op basis van hun eigen interesses. Vervolgens wordt er contact gelegd om een dag mee te lopen", legt Van Steensel uit.

"Voordeel voor bedrijven is dat ze makkelijk verschillende opleidingen in verschillende steden kunnen bereiken. Stel je zoekt mensen in elektronica, mechatronica en werktuigbouw. Dan moet je naar verschillende steden omdat die opleidingen verspreid in het land zitten. Dat kost veel tijd, energie en geld waardoor dit vaak alleen door hele grote bedrijven en detacheer-, erving en selectiebureaus's wordt gedaan. Met ons platform kom je in één keer in contact met verschillende technische opleidingen in meerdere steden."

Uitkomst

Shapeways vindt het een uitkomst. "Wij komen graag in contact met jonge, gedreven mensen. De BedrijvenMeeloopDag helpt daarbij", zegt Maarten van Dijk, productiemanager van het Eindhovense 3D-bedrijf Shapeways.