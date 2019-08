Beijer Automotive uit Schijndel helpt met data de gaten in de weg te vinden in Brabant

Auto's van Beijer Automotive rijden tussen Schijndel, Den Bosch, Veghel en Beek en Donk heen en weer. Ze zijn uitgerust met een speciaal kastje dat informatie over verstoringen in het wegdek verzamelt. Sensoren in moderne auto's zijn een enorme bron van informatie, weten Ronald de Beijer en Pierre van der Stokker van Beijer Automotive. Het Schijndelse bedrijf ontwikkelt technologie om die data uit de voertuigen te halen.