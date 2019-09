Bekijk hier of jouw koopkracht volgend jaar toeneemt

Taxibe­drijf Cibatax uit Eindhoven weer failliet

14:38 EINDHOVEN - Taxibedrijf Cibatax uit Eindhoven is voor de tweede keer in vier jaar tijd failliet verklaard. De rechtbank Oost-Brabant heeft maandag het faillissement uitgesproken. Afgelopen vrijdag was al uitstel van betaling verleend.