Beknibbel niet op de rechtsstaat

Brainport is booming, nu de rest van Nederland nog: Phi­lips-baas wil meer innovatie zien

1 december EINDHOVEN/AMSTERDAM - De regio draait economisch als een tierelier. En Nederland zou er goed aan doen als ze het voorbeeld van Zuidoost-Brabant zou volgen, vindt Philips-topman Frans van Houten. Door ook in andere delen van het land samen te werken en vol in te zetten op uitvinden, net zoals in deze regio, kan Nederland in de toekomst verder groeien. En dat is wat hem betreft hard nodig.