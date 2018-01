Belastingdienst blundert met AOW-leeftijd

Een foutje van de Belastingdienst. De fiscus was even vergeten dat de AOW-leeftijd dit jaar is verhoogd naar 66 jaar. De dienst stuurde echter iedereen die in 1953 geboren is, en dus 65 jaar wordt, een brief dat ze dit jaar de AOW-gerechtigde leeftijd bereiken of al hebben bereikt.

Sinds 2013 wordt de AOW-leeftijd stapsgewijs verhoogd. In 2018 ligt die grens voor het eerst op 66 jaar. Evengoed stuurde de Belastingdienst aan iedereen die dit jaar 65 wordt, een brief dat ze geen voorlopige aanslag ontvangen. 'U bereikt in 2018 de AOW-leeftijd, of u hebt deze leeftijd in het voorafgaande jaar bereikt', aldus het schrijven van de Belastingdienst.

Omdat bij het bereiken van de AOW-leeftijd meestal het inkomen verandert, laat de Belastingdienst de voorlopige aanslag dan achterwege. Een woordvoerster van het ministerie van Financiën, waar de Belastingdienst onder valt, bevestigt de blunder. ,,In december 2017 en januari 2018 is, door een menselijke fout, aan belastingplichtigen geboren in 1953 een brief gestuurd dat zij in 2017 of 2018 de AOW-leeftijd zouden hebben bereikt.”

Excuus

Volgens de woordvoerster van het ministerie, wordt de fout hersteld. Toen deze ontdekt werd, plaatste de dienst een mededeling op de website. 'De Belastingdienst herstelt de gevolgen van deze fout en beoordeelt op dit moment of de betrokken belastingplichtigen in 2018 een voorlopige aanslag horen te krijgen.' Deze mensen kunnen behalve die voorlopige aanslag ook nog een excuusbrief van de Belastingdienst tegemoet zien.