Belastingdienst krijgt van Amerikaanse fiscus gegevens over creditcardhouders

De fiscus vermoedt dat er fraude is gepleegd met rekeningen gekoppeld aan de kaarten. Vermogen zou op deze wijze worden verzwegen.



Het gaat om gegevens van creditcards die in het buitenland zijn uitgegeven. Veel van deze kaarthouders moeten echter belasting betalen in Nederland.



De Belastingdienst doet al langer onderzoek naar fraude met creditcards. Dat heeft al zeker 11 miljoen euro opgeleverd, meldt de Belastingdienst.