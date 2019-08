Belastingdienst waarschuwt gescheiden stellen voor hoge naheffingen

De Belastingdienst vermoedt al lang dat mensen die echtscheiding aanvragen, buitenproportioneel veel fouten maken met aangifte doen en het aanvragen van toeslagen. Twee steekproeven onder bijna 1800 belastingplichtigen die hun huwelijk beëindigen, bevestigen dit nu overduidelijk. Met name het bezit van een gezamenlijk huis en de aanwezigheid van kinderen is een recept voor missers. Maar liefst de helft van de scheidende stellen met een koophuis vult de aangifte voor de inkomstenbelasting onjuist in. Is er geen eigen woning, dan doet slechts 20 procent het fout. Een pas gescheiden persoon maakt drieënhalf maal meer kans op een dwangbevel dan een willekeurige andere Nederlander. Daar blijft het niet bij: vlak na een scheiding bellen mensen vijf keer vaker met de Belastingtelefoon. Ook maken ze dubbel zo vaak bezwaar.

Hypotheekrenteaftrek

De meeste fouten doen zich voor met de hypotheekrente en de kinderopvangtoeslag. ,,Zo trekken ex-partners vaak allebei de volledige hypotheekrente af. Dat mag niet’’, zegt John van Vliet, hoofd van de projectgroep Scheiden bij de Belastingdienst. Verder wordt nogal eens kinderopvangtoeslag aangevraagd zonder dat er een co-ouderschapsregeling op papier is gezet.



De Belastingdienst is zo geschrokken van deze aantallen dat nu de voorlichtingscampagne ‘Voor wie verder wil, maar niet samen’ is opgetuigd. Scheidende stellen wordt daarin onder meer gewezen op een online checklist. Het moment voor de lancering is zeer strategisch gekozen: aan het eind van de zomervakantie piekt het aantal scheidingen, net als met kerst.



,,Een foute aanslag kan in een forse naheffing resulteren”, aldus Van Vliet. ,,Of iemand moet ineens honderden tot duizenden euro’s aan toeslagen terugbetalen of loopt juist toeslagen mis. Dat kan forse consequenties hebben. Sommige mensen belanden zelfs in de schuldsanering. We willen dat helpen voorkomen.”