Belastingontwijking multinationals steeds minder getolereerd: VS steunt invoeren ‘techbelasting’

UPDATE Sons elektroni­ca­con­cern Neways ziet herstel orders; chiptekort remt omzetgroei in automotive sector

19 april SON - Elektronicabedrijf Neways heeft in de afgelopen maanden zijn orderportefeuille beter kunnen vullen. Vanuit de vorig jaar zo kwakkelende autoindustrie is herstel van de vraag zichtbaar. In de andere markten halfgeleiders, medisch en industrie merkt het Sonse concern een ‘aanhoudend sterke vraag’.