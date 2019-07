Belastingstelsel in hele wereld op de schop

Mislopen

Het tweede voorstel, nog veel verstrekkender, komt erop neer dat bedrijven belasting gaan betalen in de landen waar ze hun producten of diensten verkopen. Nu betalen bedrijven belasting in de landen waar ze gevestigd zijn en hun goederen en diensten produceren. Mercedes bijvoorbeeld betaalt in Duitsland belasting over de daar geproduceerde auto's. Als de plannen doorgaan, moet Mercedes in bijvoorbeeld Oostenrijk belasting betalen over de daar verkochte auto's en in Duitsland over de daar afgezette exemplaren. Op die manier moet het eenvoudiger worden techbedrijven als Facebook en Google te belasten. Die bedrijven betalen nu nauwelijks belasting buiten de VS, terwijl gebruikers buiten de VS ook omzet en winst genereren voor die bedrijven. Met een belasting op de activiteiten in het land waar bedrijven actief zijn, komt de belasting ten goede aan het land waar het geld verdiend wordt en niet langer aan het land waar het hoofdkantoor toevallig gevestigd is.