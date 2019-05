Oyo neemt de aandelen over van het Duitse Axel Springer. Oyo is een snelgroeiende keten van hotels en vakantiewoningen. Het in 2013 opgerichte bedrijf is in zijn sector nummer zes in de wereld. De Indiase groep is met name actief in budgethotels in Azië, in tien landen en in meer dan 500 steden. Met Leisure Group voegt het 115.000 woningen toe aan de groep. Het stapt daarmee in een hoger marktsegment. Vorige maand werd bekend dat Airbnb een investering - van naar verluidt meer dan 100 miljoen dollar - in Oyo heeft gedaan.