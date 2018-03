'Ben je een twijfelaar? Kies én zet dan een punt achter het keuzeproces'

Dat heeft te maken met wat in het Engels choice closure wordt genoemd. De eerste groep heeft het keuzeproces afgesloten, terwijl de tweede groep er vaak nog middenin zit als ze door de ober of ongeduldige tafelgenoten tot een besluit worden gedwongen. Dat geeft een onzeker gevoel. Was de geitenkaaspizza toch geen betere keuze geweest?

Fysieke handeling

Het experiment is al een paar jaar oud, maar het leek me goed om erop te wijzen in verkiezingstijd. Met name voor de zwevende kiezers. Het is dus geen goed idee om nog in het stemhokje te gaan staan twijfelen. Kies gewoon nu een moment waarop je je definitieve keuze maakt. Zeg aanstaande zondagmiddag. Vul dan een stemwijzer in of lees de programma's van je favoriete partijen. Maak vervolgens een keuze en sluit je computer af. En laat het lekker rusten tot 21 maart. De kans dat je de komende vier jaar achter je keuze staat, is dan groter dan dat je nu nog weken loopt te zweven.