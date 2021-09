BenBits is terug met 'nieuwe generatie kauwgom’, concurrent denkt dat consument wordt misleidt

Perfetti van Melle neemt de zaak hoog op en wil dat de Reclame Code Commissie uitspraak doet of BenBits de belofte over kauwgom met alleen maar natuurlijke ingrediënten nakomt. ,,Wij zijn bezorgd over de claims die BenBits neerlegt en vinden dat de Commissie haar oordeel over de kwestie dient te geven”, zegt een woordvoerder van Perfetti van Melle. ,,In Nederland is het voor zover ik kan nagaan de eerste keer dat wij deze stap zetten. Dat zegt misschien voldoende.’’ De multinational zou de samenstelling van de kauwgommetjes van de concurrent in een lab hebben laten onderzoeken, maar de woordvoerder wil daar verder niet op ingaan.