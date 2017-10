B&G neemt failliet Mierloos hekwerkbedrijf over

Qualcomm zoekt weg naar groen licht voor overname NXP uit Eindhoven

10 oktober Qualcomm heeft daarvoor vorige week een document ingediend, zo valt te lezen op de website van de Europese Commissie. Welke concessies Qualcomm zou willen doen, is niet bekend. De Europese Commissie maakte in juni bekend een diepgaand onderzoek in te stellen naar de voorgenomen overname van de chipfabrikant met hoofdkantoor in Eindhoven. De Commissie vreest dat samengaan van de twee ondernemingen kan leiden tot hogere prijzen en beperktere innovatie in de chipindustrie. Wanneer het Brusselse onderzoek kan worden afgerond, is niet bekend.