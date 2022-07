Benzineprijzen dalen al weken

Een meevaller in deze tijd van hoge inflatie: de benzineprijs is al weken aan het dalen.

Uit gegevens van inkoopcollectief UnitedConsumers blijkt dat de adviesprijs voor een liter euro 95 is gedaald van 2,50 euro in juni tot 2,33 euro vandaag. De adviesprijs voor diesel ging in diezelfde tijd omlaag van 2,30 euro naar 2,18 euro.

Dat betekent in de praktijk dat er ook goedkoper getankt kan worden. Veel pompen wijken af van de landelijke adviesprijs. De dalende olieprijs is de reden voor de lagere benzineprijzen: de prijs van een vat olie daalt al enige tijd als gevolg van angst voor een nieuwe recessie. Als de economie niet meer groeit, daalt de vraag naar olie. De markt verwacht een lagere vraag en dat drukt nu op de prijs.

De kans op een recessie wordt steeds groter. Door de hoge inflatie zullen consumenten minder te besteden hebben en dat drukt de economie. Verdere prijsdalingen van olie zijn dan ook niet uit te sluiten.

‘Daling had groter kunnen zijn’

,,Gelukkig dat de prijs nu eens daalt’’, zegt Paul van Selms, directeur van UnitedConsumers. ,,Maar de daling had nog groter kunnen zijn als de dollar niet zo duur was geworden. Door de dure dollar moeten we meer euro’s betalen voor de olie en dat neemt een deel van de prijsverlaging weg.’’

Daarnaast is de olieprijs maar een klein deel van de benzineprijs. ,,Meer dan de helft bestaat uit belasting en accijns. En die zijn nu wel tijdelijk verlaagd, maar of dat zo blijft na 1 januari is onzeker. De overheid kan het geld ook goed gebruiken’’, aldus Van Selms.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk onze meest bekeken nieuwsvideo’s in onderstaande playlist:



Praat mee

Reageren kan onderaan dit artikel. Alleen respectvolle reacties voorzien van een volledige naam worden geplaatst. We doen dat omdat we een gesprek willen met mensen die staan voor wat ze zeggen, en daar dus ook hun naam bij zetten. Wie zijn naam nog moet invullen, kan dat doen door rechts bovenaan op onze site op ‘Login’ te klikken.