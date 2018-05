Berendsen in Helmond breidt uit in nieuw pand en wordt Elis

Dienstverlener in Europa

Berendsen Nederland is de eerste van de voormalige Berendsen landen die de naamswijziging doorvoert in Europa. Elis is een dienstverlener op het gebied van textiel, hygiëne en facilitaire diensten. Het bedrijf is actief in Europa en Latijns-Amerika en is marktleider in de meeste landen waarin zij actief is. In totaal werken er 45.000 mensen in 440 vestigingen in 28 landen. Het bedrijf reinigt en bewerkt werkkleding, flatlinnen, gezondheidszorg, cleanroom, matten, sanitaire hygiëne, waterkoelers/koffie en ongediertebestrijding.