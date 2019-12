Q-Fin ontwikkelt, bouwt en verkoopt machines die metalen onderdelen kunnen ontbramen, slijpen en afronden. Verkopers van LVD gaan de machines van het Bergeijkse bedrijf aanbieden in combinatie met hun lasersnijmachines. De machines worden onderdeel van het pakket van LVD en krijgen een plek in de brochure met een overzicht van het assortiment.

Vanwege de samenwerking staan er ook een aantal machines van Q-Fin in het Experience Center van de Belgen voor demonstraties. Het is het begin van een proef van drie maanden. Mochten beide partijen het partnerschap als een succes ervaren dan wordt de samenwerking tussen beide partijen uitgebreid. ,,Er komen dan machines te staan bij vestigingen van LVD wereldwijd", zegt Anton Bax, directeur en eigenaar van Q-Fin. ,,De volgende stap is Amerika."

Bax is gelukkig met de samenwerking. ,,We kunnen elkaar versterken. Onze machines zijn voor hun een uitbreiding van het assortiment en zij zijn voor ons een groeiversterker. LVD kan ons wereldwijd aanbieden en introduceren in gebieden waar we nog niet zitten. Zo kunnen we verder groeien."