Berkvens uit Someren groeit met luxe deur voor iedereen

De marktleider in woningdeuren in Nederland is de eerste met een standaarddeur zonder ‘bovenlicht’. Die glasplaat is niet fraai maar functioneel, puur aangebracht om de hoogteverschillen van een paar millimeter die bij de bouw van een woning optreden weg te werken. Om dat anders op te lossen, was lastig. ,,We hebben een slim systeem ontwikkeld met een veerconstructie. Daarmee is een verschil van 2 centimeter lager of hoger op te vangen. Zo hebben we dat in de productie kunnen standaardiseren”, vertelt commercieel directeur Henk Dibbets.

Prijs

Berkvens haalde met zijn vinding dit jaar de finale van de Bouwkennis Marketing Jaarprijs. De concurrentie is de Somerense specialist nog niet nagevolgd. ,,Het zal niet eenvoudig zijn voor collega-bedrijven om voor dezelfde prijs als wij een verdiepingshoge deur op de markt te brengen. Wij hebben het voordeel dat we de deuren en kozijnen in onze eigen fabriek produceren.”

De Verdi-deuren inclusief speciale kozijnen vallen voor een hele woning berekend 200 euro duurder uit. ,,Daardoor kunnen ze ook standaard voor sociale woningbouw worden toegepast.”

De aannemerij staat er voor open, merkt Berkvens. ,,Mensen die een nieuwe woning laten bouwen kiezen eerder voor een luxere afwerking van de deur als die er mooi uitziet. Een aannemer verdient daardoor de investering in een verdiepingshoge deur gemakkelijk terug.”

Onder meer het Geffense bouwconcern Van Wanrooij is vaste partner voor het nieuwe deursysteem van Berkvens. ,,Daarnaast hebben we veel proefprojecten lopen. Het effect van Verdi op de verkoop is heel positief. Vanaf volgend jaar verwachten we dat daar grote volumes uit komen.”

Crisis

Berkvens heeft voor de lancering van zijn nieuwe concept bewust gekozen voor het moment dat de bouw uit de crisis geraakte. ,,Tijdens de crisis zijn we begonnen met ontwikkelen. Dat is het mooie van een familiebedrijf dat is gericht op de lange termijn.”

Voor de crisis verkocht Berkvens zo’n 500.000 deuren per jaar. Momenteel zijn het er ruim 400.000, bij een volgens het bedrijf ‘sterk stijgende tendens’. ,,Ook de utiliteitsbouw trekt aan”, merkt Dibbets. ,,We verwachten dit jaar een omzetgroei van ongeveer 15 procent.”

Berkvens nam dit jaar al zo’n 60 extra medewerkers aan. In de 50.000 vierkante meter ruime productiehallen op het bedrijfsterrein in Someren werken ongeveer 400 mensen. Het handwerk wordt in toenemende mate vervangen door robots. ,,Vooral voor werk dat niemand wil doen”, omschrijft Dibbets. Berkvens heeft niet voor ogen om door middel van automatisering een personeelstekort op te vangen. ,,Al is het wel een uitdaging om mensen te vinden, vooral op het gebied van mechatronica.”

Groei

De groei van het personeelsbestand zal dit jaar worden voortgezet, verwacht Dibbets. Met ‘Verdi’ is Berkvens ‘toekomstbestendig’ met zijn activiteiten in de woningbouw, de bakermat van het bedrijf en nog altijd goed zijn voor driekwart van de omzet.

Op het gebied van de utiliteitsbouw is een veelbelovende weg ingeslagen met ‘Omnia’, een concept voor een in de fabriek afgewerkte deur die inclusief hang- en sluitwerk op de bouwplaats wordt afgeleverd en gemonteerd. De integrale productie zorgt ervoor dat zo'n deur per saldo goedkoper is, zegt Dibbets. ,,Onze ambitie is om in de toekomst iedere binnendeur in de utiliteitsbouw op deze manier op de bouwplaats aan te leveren en te monteren."

Volledig scherm De Verdi-deur (rechts) van Berkvens, verdiepingshoog zonder 'bovenlicht'. © Berkvens