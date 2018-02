Berlingr uit Bladel focust meer op robotisering

Juup Willems heeft steeds minder zijn werkkleding meer aan. 'Alleen 's avonds en op zaterdag nog' zit de directeur van Berlingr Automatiseringstechniek in Bladel zelf lekker in de techniek.

'Een technische uitdaging bij een klant helpen oplossen', dat is waar ze bij zijn bedrijf in automatisering en robotisering gelukkig van worden. Willems (42) zelf gaat meer en meer het commerciële pad op. De markt voor automatisering en robotisering groeit. ,,We gaan actiever de markt benaderen. Op robotisering focussen we ons meer. Op onze eigen manier kunnen we daar meer in gaan doen."

Vikingen

Berlingr dus. Het is de naam van een Noorse dwerg. Toen Juup Willems met zijn bedrijf naar Bladel kwam, was hij de derde machinebouwer met de naam Willems in de straat. Dat was niet handig. Tijdens zijn zoektocht naar een andere naam was zijn vrouw bezig om het thema Vikingen voor het jeugdvakantiewerk in Reusel uit te werken. ,,Ze had een lijst met namen waar Berlingr ook op stond. Ik vond het heel goed klinken, en bovendien een naam met een eigenwijze schrijfwijze. In die eigenzinnigheid herken ik me wel."

Het bedrijf groeit gestaag. In de afgelopen twee jaar verdubbelde de bezetting naar zes medewerkers. Met zijn in 2003 opgerichte bedrijf is Willems na jaren 'freewheelen' van project naar project sinds een jaar of drie planmatig aan het werk.

Berlingr is geen dwerg meer. De voortgaande robotisering in de industrie biedt het bedrijf de mogelijkheid om grote stappen te maken, zou je zeggen. Maar dat is niet het doel, bezweert Willems. Hij wil ' gecontroleerd' groeien, met name in Zuid-Nederland.

Dat hoeft niet per se met robots. Hij maakt ze mee, de bedrijven die een robot willen 'omdat de buurman er ook een heeft'. ,,Wij kijken naar de productieprocessen van een klant. Kun je die slimmer maken? Het is niet gezegd dat een robot de beste oplossing is. We doen ook projecten waar geen enkele robot in zit. Ook met mechanische oplossingen kun je een product van a naar b verplaatsen. Als je daarin flexibeler wil zijn of meerdere taken wil laten uitvoeren dan kun je een robot inzetten."

Als succesvol voorbeeld beschouwt hij de opdracht van plaatsgenoot Therminon, actief in de vloerverwarmingsindustrie. De 'assemblagecel' die Berlingr samenstelde, voert vier verschillende taken uit: het oppakken van een koppeling, het bevestigen van twee ringen, kwaliteitscontrole met een camera en het invetten van de ringen.

Berlingr heeft het tot zijn missie gemaakt om robotisering laagdrempelig te maken voor het midden- en kleinbedrijf. Dat kan dankzij de komst van de cobot, een goedkope, mobiele en flexibele robot die tussen en met mensen kan werken.

Doosjes stapelen

Het bedrijf koopt zo'n robot in en gaat er mee aan de slag. ,,We voegen slimmigheid aan en rond de robot toe. Met een camera, sensoren en software maak je zo'n robot slimmer en gebruiksvriendelijker. We zorgen voor een modulaire opbouw, zodat processen na bijvoorbeeld anderhalf jaar gemakkelijk zijn om te bouwen."