Beste Catalanen, laat je niet langer ophitsen

Wat die domme Spaanse politie afgelopen zondag deed, toen ze het Catalaanse referendum met zwaar geweld wilde tegenhouden, was natuurlijk koren op de molen van Puigdemont, de Catalaanse president. De Catalanen, die tot dan toe nog lang niet overtuigd waren van afsplitsing, werden door het geweld verenigd tot een kolkende woede achter Puigdemont.



Wat niet hielp was dat de Spaanse media de gebeurtenissen ophitsten of klein maakten, net naar gelang de krant die je las. Tel daarbij op de ijskoude reacties van de koning, de premier, de rechtbank en Brussel, met hun: 'regels zijn regels, en jullie houden je er niet aan dus je zoekt het maar uit' en er kan zomaar iets knappen in de hoofden van de Catalanen. Dat ze denken: 'de beuk erin, koste wat kost'. Hun eigen belangen in termen van baan, kinderen en economische toekomst aan de kant zettend voor iets groters: onafhankelijkheid.



Al 24 jaar kom ik minstens een keer per jaar in Catalonië en niet alleen aan de Costa Brava. Ik ken de Catalanen als zakelijke, nuchtere harde werkers, met veel trots op de welvaart die ze hebben bereikt. Het is zo verdrietig om te zien wat er nu gebeurt. Ze worden meegesleurd in een zwart-witwereld waarin het lijkt of kiezen voor Spanje staat voor verraad en kiezen voor Catalonië voor bravoure. Natuurlijk zijn er ook gevoelens van onvrede en niet gehoord worden onder de hardwerkende Catalanen. Maar de feiten zijn ook dat Catalonië al zeer veel vrijheid heeft om zichzelf te regeren. De BBC-filmpjes van Catalanen voorafgaand aan het politiegeweld lieten mensen zien met allerlei redenen om onafhankelijkheid te wensen, maar de rode draad door al die betogen was toch wel de economie. De Catalanen zijn het zat om 6.000 euro per persoon per jaar meer aan de Spaanse economie bij te dragen dan de overige Spanjaarden.



Maar hé, als we zo gaan beginnen, dan willen de Noord-Italianen niets liever dan van de Sicilianen af. De Vlamingen willen de Walen afstoten en oh ja, zo'n 20 jaar geleden toen de Waalse industrie nog bloeide, toen wilden de Walen van de Vlamingen af. En stel: de Catalanen splitsen zich af en kloppen bij Europa aan. Dan kan Europa hetzelfde argument naar hen gebruiken: 'Sorry Catalanen, maar wij in Europa dragen gemiddeld 1.634 euro per persoon per jaar méér bij aan de economie dan jullie Catalanen'.



Een welvarende regio is niet welvarend geboren. Ja, oorspronkelijk brachten ruige baaien vette vis. De echte groei kwam doordat getalenteerde mensen uit het hele land erheen trokken op zoek naar werk. Catalonië is een trekpleister, maar het achterland heeft daar ook voor moeten bloeden. Veel binnenlandse regios hebben spooksteden waar iedereen die nog een beetje wat kon, is weggetrokken naar Barcelona, Madrid of een andere welvarende plek. Dat besef zou moeten stemmen tot wederzijds respect en dankbaarheid tussen de Catalanen en de Spanjaarden.



Ik zou zeggen: blijf dit weekend thuis, Catalaan, en kom tot rust. Bedenk wat je te verliezen hebt en laat je niet langer ophitsen om je toekomst te vergooien voor een radicale alleingang die je alleen maar windeieren kan leggen.