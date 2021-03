Bestellingen niet geleverd, klantenservice onbereikbaar: het regent klachten over Kijkshop.nl

Faillissement

Mochten de webshops in financiële problemen komen, dan is de kans volgens Donat inderdaad groot dat klanten hun geld kwijt zijn. ,,De Belastingdienst gaat voor. Maar het kan zijn dat een andere partij de bedrijven overneemt en de vorderingen terugbetaalt of de bestellingen alsnog levert. Maar goed, voorlopig is het afwachten wat er gaat gebeuren.’’

Tot de verbeelding

Met name de naam Kijkshop spreekt tot de verbeelding. Het eerste filiaal werd in 1973 in Den Bosch geopend en was destijds zeer vernieuwend. Er werden producten in glazen vitrines uitgestald, waardoor er geen winkelpersoneel nodig was. Klanten konden de productnummers inleveren bij de balie en naar huis gaan met de gewenste artikelen. Kijkshop groeide uit tot een keten met honderd winkels. In maart 2017, toen er nog 87 winkels over waren, sloten twintig filialen de deuren vanwege aanhoudende verliezen. De Zweedse eigenaar besloot de keten om te vormen, waarbij de nadruk meer lag op online verkoop. De ingreep kwam te laat, in januari 2018 werd faillissement aangevraagd.