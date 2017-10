Bestronics in Veldhoven bloeit na crash

Spierpijn heeft hij nog. Jazeker, directeur Anton van Limpt van printplatenassemblagebedrijf Bestronics hielp eigenhandig mee met de verhuizing afgelopen week van zijn bedrijf van Eindhoven naar Veldhoven. Van Limpt is zo'n type dat graag de handen uit de mouwen steekt. De Bladelse ondernemer stapte op zijn zeventiende al in verzekeringen en de makelaardij. ,,Ik was niet zo'n schoolmanneke, nee." Later volgden duikwinkels, een drukkerij, een autosportblad en een landelijke keten voor hypotheekadviseurs, Hypo Huis.

Voeding of elektronica

Bestronics kwam in 2010 op zijn pad. Nadat hij zijn adviesketen had verkocht, was het tijd voor iets anders. ,,Ik dacht aan voeding, want iedereen moet eten. Of elektronica, omdat je die overal in vindt.'' Hij las over het faillissement van het printplatenassemblagebedrijf dat toen Kestronics heette en sloeg toe. Van Bestronics is hij nu mede-eigenaar, samen met zijn broer Hans en de oprichter van het van origine Bestse bedrijf Godfried Kerssemakers. Ook broer Hans heeft een achtergrond in de financiële dienstverlening. ,,We hebben het bedrijf blind gekocht. Alle medewerkers overgenomen en maar zien wat er zou gebeuren. Het was echt een avontuur."

Zeven jaar later is Bestronics zo hard gegroeid dat het een nominatie voor de FD Gazellen Award in de wacht sleepte. Voor de tweede keer is het bedrijf naar een groter onderkomen verhuisd. Elektronica is de groeimarkt gebleken die Van Limpt er midden in de crisis in zag. Printplaten van Bestronics zijn te vinden in onder meer auto's van Mercedes, Porsche en BMW, waarvoor het elektronica voor het kilometerregistratiesysteem levert. Ze zitten in camera's van het Amerikaanse Videology voor in vliegtuigen, pinautomaten en beveiliging. In klimaatcontrolesystemen van VDL Agrotech ook. Bestronics ontwikkelde voor een Duitse opdrachtgever een trombosemachine die gedurende operaties het trombosegehalte in het bloed meet. Momenteel werkt het bedrijf aan een nog niet nader te noemen product van Rituals. De ontwikkelingsactiviteiten besteedde het bedrijf uit. ,,Voor grote opdrachten stellen we een ontwikkelteam samen. Wij doen de coördinatie. Dat is een bewuste keuze. We willen geen concurrent zijn van de ontwikkelbureaus waar we mee werken."

Het aantal vaste medewerkers van Bestronics nam relatief beperkt toe, van 15 naar 20. Van Limpt investeerde van meet af aan veel in automatisering en robotisering. ,,Daardoor kunnen we concurreren met bedrijven in de lagelonenlanden."

Redelijk onorthodox

Van Limpt constateert zelf al dat zijn broer en hij het bedrijf 'redelijk onorthodox' en 'niet gehinderd door enige kennis' gingen leiden. ,,We hebben een week of zes gekeken: wat gebeurt hier? We zaten in een branche waarin afspraken door toeleveranciers niet werden nagekomen. Ze leverden niet op tijd. We gingen met gele en rode kaarten werken om ze op te voeden."

Oprichter Godfried Kerssemakers vult de technische leemte in de kennis van de broers Van Limpt. ,,Wij hoeven ook niet diep in de technische materie te duiken doordat we vergaand hebben geautomatiseerd. Alle onderdelen en producten zijn teruggebracht tot nummers. Daardoor zijn we ook in staat om werk te bieden aan een aantal mensen via de sociale werkvoorziening.''

Ook bijzonder: Bestronics begon in 2010 met een systeem van open calculatie. Inzage in de kostprijs verschaffen aan opdrachtgevers was destijds nog ongebruikelijk ,,Door open calculatie krijg je een heel andere dynamiek in de relatie met je opdrachtgever. Die kan niet zomaar zeggen dat je je prijzen met zoveel procent moet verlagen, maar geeft dan aan dat hij vindt dat een bepaalde ontwikkelaar te dure componenten gebruikt. Dan heb je een heel andere discussie."

'Dat doen we zo niet', kreeg Van Limpt vanuit de elektronicabranche regelmatig te horen. Hij ging niettemin zijn eigen weg. ,,Veel concurrenten zeiden: zorg dat je grote series maakt, want dan verdien je geld. Wij begonnen van onderaf en waren blij met opdrachten voor prototypes en kleine series. En dat zijn we nog steeds. Ook uit kleinere opdrachten worden mooie producten geboren."

Hij werkt graag met jonge, startende ondernemers. ,,Helpen een idee waarin ze hun ziel en zaligheid leggen van de grond te krijgen. Dat geeft veel voldoening."