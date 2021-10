Bestuur IMF: nader onderzoek nodig naar in opspraak geraakte topvrouw Georgieva

Voorlopig elke vrijdag vrij: Nedschroef heeft te weinig werk en vraagt personeel vakantie op te nemen

29 september HELMOND - Nedschroef heeft zijn personeel in Helmond gevraagd voor de rest van het jaar op vrijdag vakantie te nemen. Het bedrijf moet de productie van bouten en moeren beperken doordat klanten in de automotive industrie last hebben van het chiptekort.