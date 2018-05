Betaalverkeer Rabobank urenlang plat na DDoS-aanval

De aanval op de systemen van de bank begon rond 18.00 uur, volgens een woordvoerster. Klanten zeiden dat zij niet konden inloggen via de app van de bank en in sommige gevallen niet met iDeal konden betalen.



Op allestoringen.nl, dat storingsmeldingen documenteert, kwamen in het uur daarna meer dan 2000 meldingen binnen. De bank heeft de situatie uitgebreid onderzocht. ,,We snappen dat er lichte paniek is ontstaan omdat een heleboel klanten vandaag hun salaris verwachten, maar zij hoeven zich geen zorgen te maken over wat er met hun geld gebeurt'', benadrukte de bank.



Eerder op de dag bleek dat ABN Amro het slachtoffer was geworden van een nieuwe DDoS-aanval. Ook hier deden iDeal en de mobiele app het niet. Dat was al de derde keer in een week tijd dat de bank hiermee kampte.



Eind januari werden ABN Amro, ING, Rabobank en de Belastingdienst ook al het slachtoffer van grootschalige DDoS-aanvallen. Toen werd een 18-jarige verdachte uit Oosterhout aangehouden.