Betalingsverwerker Adyen verliest 19 miljard euro aan beurswaarde

Fi­at-familie krijgt bij Philips flinke vinger in de pap

EINDHOVEN - Ze doen in Ferrari, Iveco-trucks, landbouwmachines, de autogroep achter Fiat, Citroën, Opel en Peugeot, voetbalclub Juventus en in luxe Louboutin-schoenen. En nu stappen de Italianen van Exor ook in Philips, waar ze in één klap veruit de grootste aandeelhouder zijn.