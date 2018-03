Beter Bed heeft veel last van gifschandaal: winst gehalveerd

Eerder werd al duidelijk dat de omzet in vooral Duitsland, de grootste markt voor Beter Bed, flink was gekelderd.

Dat heeft waarschijnlijk te maken met het gifschandaal : de Duitse fabrikant BASF waarschuwde in oktober dat er een verhoogde concentratie dichloorbenzeen in het schuim van matrassen zou kunnen zitten. Dat zaaide afgelopen zomer twijfel over de veiligheid van schuimmatrassen. Het land is goed voor circa de helft van de opbrengsten van het bedrijf.

Financieel directeur Bart Koops sprak van wisselende resultaten. Over de prestaties in de Benelux was hij zeer tevreden. Ook voor dit jaar is Beter Bed hier optimistisch gestemd. Bij Matratzen Concord dat naast Duitsland ook in Oostenrijk en Zwitserland winkels heeft, moet een nieuw management en de verbouwing van de meeste winkels voor een kentering gaan zorgen.