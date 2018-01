Beurs Japan is 500 miljoen cryptomunten kwijt

Zanger Gordon komt naar Eindhoven met koffiesalon Blushing

12:11 EINDHOVEN - Koffiesalon Blushing van zanger Gordon komt dit jaar met een vestiging in Eindhoven. De zanger zegt dit jaar 3 of 4 nieuwe vestigingen te gaan openen waarvan Eindhoven zeker is. Op welke locatie de koffiezaak komt is nog niet bekend.