Beursdebuut Uber mondt uit in teleurstelling

Uber Technologies beleefde vandaag een teleurstellend beursdebuut in New York. Aandelen van het technologiebedrijf achter taxi-app Uber openden met een koers van 42 dollar. Dat is lager dan de introductieprijs van 45 dollar waarvoor Uber de stukken in de markt had gezet. Daarmee werd het bedrijf door beleggers gewaardeerd rond de 70 miljard dollar.

Op Wall Street werd al lang uitgekeken naar de notering van Uber. Het gaat om een van de grootste Amerikaanse beursgangen ooit. Aanvankelijk leek er ook veel vraag naar de aandelen van Uber. Maar later ontstond twijfel bij kenners. Onlangs ging concurrent Lyft al naar de beurs. Na een sterk begin zakte de koers vervolgens flink weg.

Het is bedrijven er doorgaans alles aan gelegen om een glansrijk beursdebuut te beleven. In een roadshow probeerde Uber beleggers niet voor niets te overtuigen door een gouden toekomstbeeld te schetsen. Ooit zou het bedrijf goed zijn voor een flinke winstmarge, klonk het. Dat is ver van de huidige realiteit. Uber schreef in het eerste kwartaal dit jaar nog ongeveer 1 miljard dollar verlies.

Slechte start

De slechte start zorgt in de top van het bedrijf niet direct voor paniek. Topman Dara Khosrowshahi benadrukte in een reactie dat het uiteindelijk toch gaat om hoe de beurskoers zich op de langere termijn ontwikkelt. Uber heeft in totaal 180 miljoen aandelen naar de beurs gebracht. Daarmee haalde het bedrijf 8,1 miljard dollar op.