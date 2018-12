Beurzen herstellen spectaculair van kerstduik

Het spectaculaire herstel volgde na de slechtste kerstavond op de beurs in New York ooit. De zorgen over de Amerikaanse economie het grillige beleid van president Trump namen af door sterke cijfers over de consumentenuitgaven in de Verenigde Staten tijdens de feestdagen. Op de beurs In New York werd de schade van de afgelopen dagen weken zo gedeeltelijk gerepareerd. Na de slechtste week sinds de financiële crisis van 2008 ging het ook op kerstavond naar beneden. Het offensief van minister van Financiën, Steve Mnuchin die de belangrijkste bankdirecteuren van het land bezocht, heeft wellicht ook geholpen. Hij moest de vrees wegnemen dat president Trump zich in zijn boosheid wilde ontdoen van de onafhankelijke directeur van de Amerikaanse centrale bank omdat die het had gewaagd de rente te verhogen. Tegen de zin van Trump.