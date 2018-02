Beurzen klimmen op drukke cijferdag

Cijfers Qualcomm, dat NXP in Eindhoven wil, hebben twee gezichten

12:18 EINDHOVEN - De kwartaalcijfers van Qualcomm laten een goede en een zeer slechte kant zien. De Amerikaanse chipgigant, die in een langdurig overnameproces van NXP Semiconductors in Eindhoven zit, zette in de laatste drie maanden van 2018 6 miljard dollar om, met een netto winst van 1,5 miljard dollar. Maar als volgens de strenge Amerikaanse beursregels wordt gerekend, dan is de winst plotseling veranderd in een verlies van maar liefst 6 miljard dollar.