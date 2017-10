Bierbrouwer koopt aandeel in 's werelds grootste wietteler

Constellation wordt hierdoor de eerste producent van bier, wijn en sterke dranken die investeert in legale cannabis. De brouwer koopt ongeveer tien procent van de aandelen in Canopy Growth Corporation. Experts verwachten dat de twee bedrijven samen drankjes gaan ontwikkelen en verkopen die cannabis bevatten. Constellation gaf wel meteen aan dat hiermee in de Verenigde Staten wordt gewacht tot de verkoop van cannabisproducten volledig gelegaliseerd is. In Canada zouden de twee bedrijven wel meteen aan de slag kunnen.



Topman Rob Sands van Constellation anticipeert met de investering op een grotere markt in de VS voor legale wietteelt en -verkoop. Momenteel mogen patiënten in dertig staten de plant medicinaal gebruiken. In acht hervan, waaronder Californië en Nevada, mag cannabis recreatief gebruikt worden. ,,Het succes van ons bedrijf is het resultaat van het in een vroeg stadium herkennen van consumententrends. Dit is daarin de volgende stap'', aldus Sands.



Canopy krijgt er naar eigen zeggen een strategische partner bij voor de wereldwijde uitbreiding. ,,We hebben ambitieuze plannen voor 2018, een jaar waarin we ongekende groei in medicinaal en recreatief gebruik zullen zien'', stelde het bedrijf. Financieel analyst Daniel Pearlstein noemde de nieuw ontstane werkrelatie een ware doorbraak voor de cannabisindustrie. Het aandeel Constellation steeg na de bekendmaking met 1 procent.