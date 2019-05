Biergigant AB InBev krijgt EU-boete van 200 miljoen voor machtsmisbruik

Logistiek bedrijf Nunner in Helmond neemt Venlose branchege­noot Caroz over

10:57 HELMOND - Logistiek dienstverlener Nunner, met het hoofdkantoor in Helmond, heeft branchegenoot Caroz Coordination Centre in Venlo overgenomen. Caroz, in 2000 in Venlo opgericht, beheert een logistieke portefeuille met een jaaromzet van ongeveer 200 miljoen euro en heeft naast zijn hoofdkantoor in Venlo nog vijf vestigingen in China.