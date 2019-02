Biergigant Heineken scoort met alcoholvrij

Na jaren van testen lanceerde de brouwer twee jaar terug een 0.0 bier en sprong daarmee in op de groeiende trend van alcoholarm en vrij bier. Dat moment lijkt uitstekend gekozen. Hoewel de biergigant geen exacte groeicijfers vermeldt, vormt Heineken 0.0 nu al één van de belangrijke groeipijlers voor het Heineken-merk.



In Europa steeg de afzet van 0.0 en Radler bieren ‘hoog in de enkele cijfers’: jaarcijfer-taal voor groei die dichter bij de tien procent dan bij de vijf procent ligt. Inmiddels is Heineken 0.0 in 38 landen verkrijgbaar en dat aantal zal dit jaar verder toenemen.



Bij elkaar groeide het premium Heineken-merk, waaronder zowel de reguliere als de 0.0 variant vallen, wereldwijd met 7,7 procent. De omzetten in belangrijke markten als Brazilië, Groot-Brittannië, Zuid-Afrika, Rusland, Mexico en Duitsland eindigden zelfs boven de tien procent. Inmiddels telt Heineken nu tien landen waar het minstens 1 miljoen hectoliter bier per jaar slijt.



Andere internationale merken scoorden eveneens in 2018. De afzet van Tiger, Desperados, Birra Moretti en Krusovice nam met eveneens boven de tien procent toe.