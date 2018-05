Bij Air France staakt het personeel wéér, winst KLM foetsie

De Franse stakingen van vorige maand zijn een hard gelag voor de luchtvaartmaatschappij, en in het bijzonder de KLM. De Nederlandse tak profiteerde in de eerste maanden van het jaar van een sterke vraag naar vliegtickets. De gunstige marktomstandigheden zorgden er voor dat het operationele resultaat van KLM bijna verdubbelde tot 60 miljoen euro. De omzet steeg met 7,4 procent tot 2,4 miljard euro.



Dat resultaat gaat door de problemen bij Air France door het putje. De stakingen leverden liefst 75 miljoen euro schade op, ruim dubbel zoveel als de 33 miljoen euro in dezelfde periode vorig jaar. In totaal eindigde Air France-KLM de eerste drie maanden van 2018 met 118 miljoen in het rood.