Bij dit bedrijf slachten ze elke dag een kwart miljoen kippen en dat worden er nog meer

Multifix uit Bergeijk neemt alsnog fabriek sociale werkvoor­zie­ning in Brunssum over

5 februari BERGEIJK - Multifix uit Bergeijk neemt alsnog de kabelbomenfabriek van het Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid-Limburg (WOZL) in Brunssum over. Alle 240 medewerkers in de sociale werkplaats behouden hun baan.