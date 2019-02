Bij Ikea kun je straks je meubels leasen

Opluchting bij stakers na maanden van acties over cao-ak­koord metalektro

2 februari EINDHOVEN - Na acht maanden van stakingen bij bedrijven als DAF, VDL en ASML is er een akkoord tussen werkgevers en werknemers in de metalektro over een nieuwe cao. De leden van de werkgeversorganisatie FME en van de bonden FNV, CNV, De Unie en VHP2 moeten er nog wel over stemmen.