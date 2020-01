Bij opening 5G Hub in Eindhoven: snelle verbinding redt patiënt in ambulance

Gelukkig, het is slechts toneel en de acteur die patiënt speelt heeft niet echt een hartaanval. Het is een demonstratie van wat het 5G mobiele netwerk, dat de komende jaren overal in Nederland wordt aangelegd, in het dagelijks gebruik kan betekenen. Om die mogelijkheden te verkennen en uit te breiden werd gisteren de 5G Hub, waar bedrijven zich kunnen informeren en ideeën kunnen uitproberen, officieel geopend.

‘Maak even een handecho’

De reanimatie van de (geacteerde) patiënt heeft geen resultaat en de ambulancemedewerker neemt contact op met een specialist die vanuit het Catharina Ziekenhuis meekijkt. ‘Maak even een handecho van zijn hartstreek’, zo instrueert hij. ‘Ja, ik zie de beelden, nu een beetje uitzoomen graag voor het overzicht.’ Hij komt tot de conclusie dat de rechter hartkamer verwijd is en dat er sprake is van een longembolie. Hij instrueert de verpleegkundigen wat te doen en welke medicijnen toe te dienen.

„Zo kan 5G levens redden”, zegt Elise Talgorn van Philips terwijl de gasten applaus geven voor het toneelspel. De Connected Ambulance is één van de projecten die in de 5G Hub in praktijk zullen worden gebracht. Talgorn zegt dat Philips dit samen doet met onder meer de GGD en het Catharina Ziekenhuis. „Het 5G mobiele netwerk helpt ons het ziekenhuis van de toekomst, dat minder een gebouw en meer een groot netwerk zal zijn, vorm te geven. Het komt omdat 5G werkt met een laag energiegebruik, een hoge datasnelheid en weinig vertraging op de lijn. Zonder die laatste twee eigenschappen was zo'n samenwerking tussen het ambulancepersoneel en de specialist niet mogelijk en zou de patiënt overlijden. Maar er zijn veel meer toepassingen mogelijk. Dankzij het lage energie-gebruik zijn kleine en goedkoop te maken zendertjes mogelijk. In speciale pleisters kunnen zo de condities van patiënten op afstand worden gevolgd.”

Demonstraties van 5G ideeën

De 5G Hub is een samenwerking tussen Vodafone, Ericsson, Brainport Development en de High Tech Campus. De hal telt 700 vierkante meter en is ingericht om samenwerkende partijen demonstraties te laten geven van hun ideeën. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten is al met een eerste project gestart en de organisatie verwacht dit jaar nog minimaal vijf nieuwe projecten, waarvoor zich al dertig partners hebben gemeld. De hal is voorzien van een 5G zender (3,5 Gigahertz), maar ook van zenders met langzamere frequenties.