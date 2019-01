Bij Thermo Fisher (FEI) in Eindhoven voorspellen ze met data defect aan microscoop

Sinds de overname van FEI Company door Thermo Fisher Scientific in 2016 staat het bedrijf alles behalve stil. Om ruimte te scheppen in de gebouwen zijn de 200 medewerkers van de service afdeling verhuisd naar een apart gebouw op het oude Philips-terrein in Acht in Eindhoven. Senior directeur Sebastien Dorel wil graag laten zien hoe hier bij de afdeling Service Innovatie intensief gewerkt wordt met data. De Fransman vindt data een onmisbaar hulpmiddel om de klanten, die beschikken over de geavanceerde elektronenmicroscopen van het bedrijf, van dienst te zijn. „We kunnen met de data die deze apparaten automatisch naar onze volgsystemen sturen veel meer zien dan alleen de fouten. We kunnen het gebruik van de apparaten ermee verbeteren. Om te beginnen kunnen we de tijd dat het apparaat niet gebruikt kan worden steeds korter maken. Tot slot kunnen we analyseren hoe de klant het systeem gebruikt en dan met hem meedenken over hoe dat te verbeteren.”